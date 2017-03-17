Фигуристка Бойкова заявила, что остается вместе с Козловским в юниорах еще на сезон
Российская фигуристка Александра Бойкова заявила, что вместе со своим партнером Дмитрием Козловским будет выступать среди юниоров в следующем сезоне.
Бойкова и Козловский в пятницу стали серебряными призерами юниорского чемпионата мира, который проходит в китайском Тайбэе, в парном катании.
«В следующем сезоне мы останемся в юниорах», — сказала Бойковой, чьи слова приводит официальный
Бойковой в 2017 году исполнилось 15 лет, а ее партнеру Козловскому в декабре 2016 года — 17 лет.
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