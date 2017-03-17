Фигуристка Проклова проходит курс реабилитации после травмы спины

В ноябре президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил «Р-Спорт» о распаде спортивной пары Вера Базарова/Депутат, работавшей с Васильевым. Базарова решила завершить карьеру, а Депутат стал тренироваться в паре с 16-летней Прокловой, ранее выступавшей в одиночном катании.

«Саша Проклова проходит курс реабилитации травмы спины, которую она получила еще во времена выступлений в одиночном катании, а Депутат тренируется с разными девочками. Но мы все ждем Сашу и надеемся, что она справится с проблемами спины и мы сможем работать полноценно, — сказал Васильев по телефону. — В апреле, я думаю, мы начнем готовиться к предстоящему сезону. Если все сложится так, как мы хотим, хореографом пары по-прежнему будет Людмила Власова».