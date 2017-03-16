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16 марта 2017, 16:40 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Алиев взял серебро юниорского чемпионата мира, у Самарина бронза

Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира, проходящего на Тайване.

Бронзу взял его соотечественник Александр Самарин, четвертое место занял еще один представитель России Александр Петров. А победу праздновал американец Винсент Чжоу, показавший лучший результат и в короткой, и в произвольной программах.

Тайбэй (Тайвань).

Юниорский чемпионат мира.

Мужчины.

Итог.

1. Чжоу (США) — 258,11.

2. АЛИЕВ (Россия) — 247,31.

3. САМАРИН (Россия) — 245,53.

4. ПЕТРОВ (Россия) — 243,47.

5. Ча Чун Хван (Корея) — 242,45.

6. Самохин (Израиль) — 232,63.
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