Алиев взял серебро юниорского чемпионата мира, у Самарина бронза
Россиянин Дмитрий Алиев завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата мира, проходящего на Тайване.
Бронзу взял его соотечественник Александр Самарин, четвертое место занял еще один представитель России Александр Петров. А победу праздновал американец Винсент Чжоу, показавший лучший результат и в короткой, и в произвольной программах.
Тайбэй (Тайвань).
Юниорский чемпионат мира.
Мужчины.
Итог.
1. Чжоу (США) — 258,11.
2. АЛИЕВ (Россия) — 247,31.
3. САМАРИН (Россия) — 245,53.
4. ПЕТРОВ (Россия) — 243,47.
5. Ча Чун Хван (Корея) — 242,45.
6. Самохин (Израиль) — 232,63.
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