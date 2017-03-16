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16 марта 2017, 11:55 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российские фигуристы Лобода и Дрозд лидируют после короткого танца на юниорском ЧМ

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт. Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд лидируют после короткого танца на юниорском чемпионате мира в Тайбэе.

Лобода и Дрозд в четверг получили от судей за прокат короткой программы 67,59 балла. Второе промежуточное место у американской пары Рэйчел и Майкл Парсонс (67,29). Замкнула тройку лидеров еще одна российская пара Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (63,38). На четвертом месте также россияне Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (63,26).

Произвольный танец фигуристы представят 18 марта.
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