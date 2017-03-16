Российские фигуристы Лобода и Дрозд лидируют после короткого танца на юниорском ЧМ
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт. Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд лидируют после короткого танца на юниорском чемпионате мира в Тайбэе.
Лобода и Дрозд в четверг получили от судей за прокат короткой программы 67,59 балла. Второе промежуточное место у американской пары Рэйчел и Майкл Парсонс (67,29). Замкнула тройку лидеров еще одна российская пара Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (63,38). На четвертом месте также россияне Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (63,26).
Произвольный танец фигуристы представят 18 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter