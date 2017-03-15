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15 марта 2017, 17:25 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Бойкова и Козловский победили в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайбэе

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в короткой программе соревнований спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Тайбэе.

Второй результат показали китайцы Гао Юймэн и Се Чжун, а замыкают промежуточную тройку лидеров австралийский дуэт Екатерина Александровская и Харли Уиндсор.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Тайбэй
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 61,27.
2. Гао Юймэн/Се Чжун (Китай) — 59,97.
3. Екатерина Александровская/Харли Уиндсор (Австралия) — 59,82.
4. Алина Устимкина/Никита Володин (Россия) — 54,63…
8. Амина Атаханова/Илья Спиридонов (Россия) — 50,20.
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