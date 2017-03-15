Бойкова и Козловский победили в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайбэе

Второй результат показали китайцы Гао Юймэн и Се Чжун, а замыкают промежуточную тройку лидеров австралийский дуэт Екатерина Александровская и Харли Уиндсор.



Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Тайбэй

Спортивные пары. Короткая программа



1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 61,27.

2. Гао Юймэн/Се Чжун (Китай) — 59,97.

3. Екатерина Александровская/Харли Уиндсор (Австралия) — 59,82.

4. Алина Устимкина/Никита Володин (Россия) — 54,63…

8. Амина Атаханова/Илья Спиридонов (Россия) — 50,20.