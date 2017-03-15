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15 марта 2017, 12:45 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Алиев — первый после короткой программы на юниорском ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира, который проходит в Тайбэе.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский фигурист Дмитрий <span class=error>Алиев</span> занимает первое место после короткой программы на <span class=error>юниорском</span> чемпионате мира который проходит в <span class=error>Тайбэе</span>. Увеличить
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В турнире одиночников Алиев лидирует с результатом 83,48 балла. Второе промежуточное место у корейца Чха Джун Хвана (82,34). Замыкает тройку сильнейших еще один россиянин Александр Самарин (82,23). На четвертом месте Александр Петров (81,29).

Произвольную программу фигуристы представят 16 марта.
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