Алиев — первый после короткой программы на юниорском ЧМ по фигурному катанию
МОСКВА, 15 мар —
Р-Спорт. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира, который проходит в Тайбэе.
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В турнире одиночников Алиев лидирует с результатом 83,48 балла. Второе промежуточное место у корейца Чха Джун Хвана (82,34). Замыкает тройку сильнейших еще один россиянин Александр Самарин (82,23). На четвертом месте Александр Петров (81,29).
Произвольную программу фигуристы представят 16 марта.
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