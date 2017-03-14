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14 марта 2017, 17:49 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России на юниорский ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав российской команды на юниорский чемпионат мира, который пройдёт в Тайване с 15 по 18 марта.

В каждой дисциплине сборная России будет представлена тремя спортсменами или дуэтами.

Фигурное катание. Первенство мира среди юниоров. Тайвань
Состав сборной России

Юниоры: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Александр Самарин.

Юниорки: Алина Загитова, Станислава Константинова, Полина Цурская.

Спортивные пары: Амина Атаханова/Илья Спиридонов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Устимкина/Никита Володин.

Танцы на льду: Алла Лобода/Павел Дрозд, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.
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