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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29053251/
13 марта 2017, 9:26 | Зимние: Фигурное катание | ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские фигуристки выиграли чемпионат мира

По синхронному катанию.

Команда «Юность» из Екатеринбурга одержала победу на юниорском чемпионате мира по синхронному катанию, проходившем в Канаде. Своих ближайших соперников уральские фигуристки опередили более чем на 10 баллов, передает «Уралинформбюро».

По итогам короткой программы екатеринбурженки стали вторыми, но сумели наверстать отставание в произвольной программе, где выступали последними.

Серебро чемпионата досталось команде «Финтастик» из Финляндии. Третье место заняли их соотечественницы — команда «Мушкетерс».
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