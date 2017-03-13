Екатеринбургские фигуристки выиграли чемпионат мира
По синхронному катанию.
Команда «Юность» из Екатеринбурга одержала победу на юниорском чемпионате мира по синхронному катанию, проходившем в Канаде. Своих ближайших соперников уральские фигуристки опередили более чем на 10 баллов, передает «Уралинформбюро».
По итогам короткой программы екатеринбурженки стали вторыми, но сумели наверстать отставание в произвольной программе, где выступали последними.
Серебро чемпионата досталось команде «Финтастик» из Финляндии. Третье место заняли их соотечественницы — команда «Мушкетерс».
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