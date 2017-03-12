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12 марта 2017, 11:24 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Россияне победили на юниорском ЧМ по синхронному фигурному катанию

Екатеринбургская команда «Юность» одержала победу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию среди юниоров, который проходил в Канаде.

Вторыми стали финны из команды «Финтастик», замкнули тройку призёров их соотечественники из команды «Мушкетерс».

Синхронное фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Миссиссауга, Канада
Юниоры

1. Россия («Юность») — 168,83.
2. Финляндия («Финтастик») — 158,06.
3. Финляндия («Мушкетерс») — 156,24…
8. Россия («Кристалл Айс») — 145,59.
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