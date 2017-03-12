Россияне победили на юниорском ЧМ по синхронному фигурному катанию

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Федор Климов заявил агентству «Р-Спорт», что у них с партнершей Ксенией Столбовой нет иной цели на чемпионат мира по фигурному катанию, кроме как выиграть его.