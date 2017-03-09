Медведева, Погорилая и Сотскова вошли в состав сборной России на ЧМ-2017
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Победительница чемпионата мира-2016 Евгения Медведева, бронзовый призер данного турнира Анна Погорилая, а также Мария Сотскова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2017 года, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
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Чемпионат мира пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.
Кроме Медведевой, Погорилой и Сотсковой за сборную России на турнире выступят: Михаил Коляда, Максим Ковтун — в мужском одиночном катании; Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт — в парном катании; Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин — в танцах на льду.
Запасными значатся: Елена Радионова, Елизавета Туктамышева (одиночницы), Александр Самарин (одиночник), Кристина Астахова/Алексей Рогонов (пары), Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов (обе пары — в танцах на льду).
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