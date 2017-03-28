Александр Жулин: Танцорам надо сделать две произвольные программы
Знаменитый российский тренер — о прыжках в пять оборотов, программах олимпийского сезона и шаблонах в «Ледниковом периоде».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Год назад Россия чуть было не лишилась в фигурном катании своей первой танцевальной пары —
Мы встретились в «Олимпийском» на одной из тренировок Бобровой и Соловьева, и на мою просьбу дать оценку уже прошедшей половине сезона тренер сказал:
— Если говорить откровенно, я вижу, что первая пятерка пар может тасоваться сейчас в любой последовательности. Выделил бы, пожалуй, лишь одну пару — олимпийских чемпионов Ванкувера Тессу Вирчу/Скотта Мойра. Они остались такими же харизматичными катальщиками, которыми были всегда, доказали, выиграв финал «Гран-при» и чемпионат четырех континентов, что являются лидерами сезона, эта магия распространяется на всех, в том числе и на судей, поэтому канадцам заслуженно выкидывают более высокие баллы.
— Считаете, что дело прежде всего в магии?
— Конечно же не только в ней. Но вот лишь один пример: в произвольной программе у канадского дуэта есть кусок, где Скотт сорок секунд едет на двух ногах. Но поскольку это Вирчу/Моир, на это закрывают глаза. Хотя я более чем уверен: если
ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИДТИ ВПЕРЕД!
— Когда мы разговаривали с вами в начале прошлого сезона, вы говорили примерно то же самое в адрес французского дуэта Габриэлы Пападакиси Гийома Сизерона — по поводу одной из поддержек. В частности — что поддержка не соответствует четвертому уровню сложности и никогда не получила бы его, если бы была исполнена российской парой.
— Ту поддержку, кстати, Пападакис и Сизерон переделали. Теперь в их программе все, как говорится, соответствует букве закона. Но ответьте мне, что сложнее: выполнить поддержку в «кораблике», которая, безусловно,
— Зачем тогда он нужен?
— Ну надо же
— Как это делает Женя Медведева, прыгая в произвольной программе «лишние» каскады?
— Именно. Исполняя их, она как бы говорит: «Ребята, разрешайте уже, дайте возможность идти вперед!» Нынешние правила устроены таким образом, что если
Если же говорить о танцах, считаю, что у пар, претендующих на чемпионство, не должно быть поддержек, которые без труда способны исполнить
Когда мы с Катей и Димой начинали придумывать свои нынешние поддержки, нам судьи постоянно говорили: посмотрите на Пападакисов: они выполняют все свои элементы так легко и чисто, что кроме «плюс три» просто невозможно дать какую то другую оценку. Чтобы произвести более сильное впечатление, нам недостаточно так же легко и чисто выполнить те же самые элементы. Нужно
— Что мешает это сделать?
— То, что в фигурном катании придумано уже все, что только можно придумать. Это с одной стороны. С другой — мы пропустили три чемпионата мира. Три! Каждый из них — это шаг назад. После того, как в марте 2014-го у Соловьева случилась травма ноги, ему пришлось лечиться больше года. Когда ребята снова начали выступать, они получали второй оценкой 7,50 — 7,75, при том, что к Олимпийским играм в Сочи выходили на уровень 9,25 — 9,50. Когда нам снова удалось выйти на прежние позиции, случилась история с мельдонием. Совсем серьезных последствий в виде длительной дисквалификации это к счастью не повлекло, но чемпионат мира, где другие пары продолжали зарабатывать рейтинг и титулы, Катя с Димой пропустили. А в этом сезоне к группе лидеров добавились еще и Вирчу/Моир.
Понятно, что мы прилагаем все силы для того, чтобы эту ситуацию сломать. Я знаю недостатки ребят, знаю их сильные стороны, пытаюсь эти сильные стороны вытащить. Смогли же мы выиграть на чемпионате Европы короткий танец? Значит, в головах судей
МНЕ, КАК ЗРИТЕЛЮ, ВСЕ ВРЕМЯ
— Я бы не стала всерьез ориентироваться на результат короткого танца.
— Я вам уже говорил и могу повторить, что восхищаюсь французской парой. Вижу в этом дуэте
— Соглашусь, но задам несколько более «приземленный» вопрос: когда Бобровой и Соловьеву в их произвольном танце дают за дорожку шагов второй, а не третий уровень сложности, вы, как тренер, понимаете, к чему именно придрались судьи?
— Когда фигуристы исполняют дорожку на большой скорости, понять это практически невозможно. Придраться при желании можно к каждому шагу. Особенно это касается скобок. Я сам катал «школу» и знаю, что сделать скобку абсолютно чисто можно только на маленьком ходу.
— Другими словами, нет никакой возможности отшлифовать дорожку так, чтобы не оставить судьям ни единого повода для придирок?
— Думаю, что нет. Поставить такую дорожку можно. Можно даже довести ее до такого состояния, что любой приглашенный технический специалист скажет, что это не просто третий уровень, а почти четвертый. Просто добиться одинаково идеального исполнения шагов обоими партнерами в нужный момент — архисложная задача. Достаточно одному партнеру чуть недовернуть ногу на единственном шаге — и все. Вот и получается, что самое «дорогое», что есть в танцевальной программе, — это дорожки, но это и самая «легкоубиваемая» составляющая.
— Говоря в начале нашей беседы о первой пятерке дуэтов, кого именно, помимо Вирчу/Моира и Пападакис/Сизерона вы имели в виду?
— Сугубо мой личный выбор — это Боброва/Соловьев, Майя и Алекс Шибутани и Мэдисон Чок/Эван Бейтс.
— Почему Чок/Бейтс, а не Уивер/Поже, например?
— Просто второй канадский дуэт чисто визуально стал нравиться мне меньше. Но это не оценка, а просто личные впечатления. Честно говоря, я никогда не был сторонником того, чтобы обсуждать работу коллег, выискивая в ней минусы — гораздо больше внимания всегда обращаю на плюсы. Постоянно пытаюсь увидеть: что такого делают другие, чего не делаем мы.
— Какие качества соперников вы выделяете особо?
— Мне нравится, как у Сизерона работают колени. Нравится, как в паре Вирчу/Моир работают отношения «мужчина — женщина». Нравится вышколенность элементов у Шибутани — каждое движение доведено до абсолютного совершенства. Про другие дуэты
МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ТВОРЧЕСТВА В СПОРТЕ
— Комментируя выступление Бобровой и Соловьева на чемпионате Европы в Остраве, вы, назвали оба проката идеальными. Действительно так считаете?
— Ну я же должен был
— А он есть?
— Если бы не было, мы бы в этом году не проиграли Пападакис и Сизерону всего четыре балла. Говорю «всего», потому что в прошлом сезоне мы проигрывали им 20, и сам я, честно говоря, думал, что догнать французов нам с Катей и Димой уже не суждено никогда в жизни. В отношении чемпионате Европы могу сказать о том, что меня, как тренера, потрясло, насколько легко Катя и Дима откатали обе программы. Без внутреннего напряга, несмотря на очень жесткую конкуренцию. Сейчас же мы просто работаем. Стараемся добиться, чтобы к чемпионату мира программы зазвучали еще мощнее, стали более амплитудными, более глубокими. В принципе все получается.
— Многие уже сейчас начинают думать о программах олимпийского сезона.
— Мы не исключение. Есть музыка, есть идея, больше пока ничего сказать не могу — возможно, привлечем к работе нового хореографа.
— А не страшно будет в олимпийском году отдавать пару в чужие руки?
— Конек так или иначе все равно буду ставить я сам. А вот что касается образа и его хореографического воплощения, поменять «руку» постановщика может быть только на пользу.
— В творческом поиске новых идей вам не мешает работа в «Ледниковом периоде»? Нет ощущения, что постановочные шаблоны телепроекта начинают ограничивать сознание в том, что касается профессионального спорта?
— Скорее наоборот. Ходы, которыми большинство тренеров решают в нашем виде спорта постановочные задачи, достаточно лимитированы и однообразны. Многие просто опасаются браться за
— А как же знаменитая теория, что если направить творческую энергию в одно русло, ее непременно не хватит в
— Тут есть интересный момент. С одной стороны, работая и в спорте, и в шоу, ты действительно распыляешься, но это одновременно и дисциплинирует, причем сильно. Если говорить откровенно, творчества мне в спорте конечно же не хватает. Будь моя воля, я бы вообще сделал танцорам не одну, а две произвольные программы, хотя знаю, что многие тренеры в этом со мной не согласились бы.
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