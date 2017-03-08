Фигурист Климов заявил, что в паре со Столбовой намерен выиграть ЧМ-2017 в Хельсинки
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Федор Климов заявил агентству «Р-Спорт», что у них с партнершей Ксенией Столбовой нет иной цели на чемпионат мира по фигурному катанию, кроме как выиграть его.
В декабре пара победила на чемпионате России в Челябинске после годичного отсутствия соревновательной практики
«Цель у нас одна — выиграть чемпионат мира. С другой целью смысла ехать в Хельсинки нет. Это последний чемпионат мира перед Олимпийскими играми (2018 года), от которого многое будет зависеть. Размениваться не стоит», — сказал Климов по телефону.
На турнире в финской столице российские фигуристы намерены вернуться к прежней сложности своих программ.
«Планируем использовать прыжковый каскад “3−3−2” вместо “3−2−2”, как на чемпионате Европы. Мы этот элемент с двумя тройными тулупами тренировали и перед первенством в Остраве, но получался он у нас нестабильно. Сейчас налаживаем тройную подкрутку, которая должна быть на “плюсы” и третьего уровня», — рассказал собеседник агентства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter