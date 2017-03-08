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8 марта 2017, 11:12 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Климов заявил, что в паре со Столбовой намерен выиграть ЧМ-2017 в Хельсинки

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командных соревнованиях Федор Климов заявил агентству «Р-Спорт», что у них с партнершей Ксенией Столбовой нет иной цели на чемпионат мира по фигурному катанию, кроме как выиграть его.

В декабре пара победила на чемпионате России в Челябинске после годичного отсутствия соревновательной практики из-за проблем со здоровьем как у Климова, так и у Столбовой. Чемпионат мира пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.

«Цель у нас одна — выиграть чемпионат мира. С другой целью смысла ехать в Хельсинки нет. Это последний чемпионат мира перед Олимпийскими играми (2018 года), от которого многое будет зависеть. Размениваться не стоит», — сказал Климов по телефону.

На турнире в финской столице российские фигуристы намерены вернуться к прежней сложности своих программ.

«Планируем использовать прыжковый каскад “3−3−2” вместо “3−2−2”, как на чемпионате Европы. Мы этот элемент с двумя тройными тулупами тренировали и перед первенством в Остраве, но получался он у нас нестабильно. Сейчас налаживаем тройную подкрутку, которая должна быть на “плюсы” и третьего уровня», — рассказал собеседник агентства.
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