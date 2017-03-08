Фигурист Климов заявил, что в паре со Столбовой намерен выиграть ЧМ-2017 в Хельсинки

В декабре пара победила на чемпионате России в Челябинске после годичного отсутствия соревновательной практики из-за проблем со здоровьем как у Климова, так и у Столбовой. Чемпионат мира пройдет с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.

«Цель у нас одна — выиграть чемпионат мира. С другой целью смысла ехать в Хельсинки нет. Это последний чемпионат мира перед Олимпийскими играми (2018 года), от которого многое будет зависеть. Размениваться не стоит», — сказал Климов по телефону.

На турнире в финской столице российские фигуристы намерены вернуться к прежней сложности своих программ.

«Планируем использовать прыжковый каскад “3−3−2” вместо “3−2−2”, как на чемпионате Европы. Мы этот элемент с двумя тройными тулупами тренировали и перед первенством в Остраве, но получался он у нас нестабильно. Сейчас налаживаем тройную подкрутку, которая должна быть на “плюсы” и третьего уровня», — рассказал собеседник агентства.