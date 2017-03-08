С 8 марта поздравил женщин казахстанский фигурист Денис Тен

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«Возможно, это далеко не открытие, но мужики думают о вас 24/7. Иногда думают дважды. 8 марта трижды.

Тем не менее, несмотря на такую серьезную умственную нагрузку, когда вы делаете намеки, скрытые послания, романтические викторины и ребусы — мужики нифига не понимают. И когда они не понимают — они реально не понимают. Они не вы. Эти функции их мозг не предусматривает. Такова природа. Любите ее такой.

Каждый раз, когда вы сравниваете себя с кем-то со стороны — вы теряете Свою индивидуальность. Вам не нужно быть стройнее кого-то, красивее кого-то, не нужно жить лучше или роскошнее кого-то. Вы, и без того, в Единственном экземпляре, уникальная натура. Примите свою необыкновенность. Не становитесь заложницами чужих жизней. Любите себя.

Мужики, вам это делать не обязательно.

Парень может быть с вами или вы с ним. Но трактовка «мой», «моя» — довольно контроверсиальны. Люди — не вещи. Жизнь — очень личное явление. Исключением можно назвать брак. Хотя и тут, могут быть разные перспективы.

Будьте цветами. Их не критикуют за неправильные лепестки или тусклые цвета. Они украшение нашего мира. Живые, красочные бриллианты. На них можно смотреть и любоваться. Но ими нельзя владеть. Овладевание цветком предрекает его скорую гибель. Так и вы, будьте всегда «свободными», парящими, творящими. Расцветайте и мир от этого станет лучше.

Такова уж наша природа.

Любите ее такой, — на своей странице в Instagram написал Денис Тен.

Отметим, что казахстанский фигурист остался без медали зимней Азиады-2017, которая проходила в японском Саппоро. По итогам короткой и произвольной программ Тен набрал в сумме 198,88 балла, заняв итоговое десятое место.