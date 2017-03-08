С 8 марта поздравил женщин казахстанский фигурист Денис Тен
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен поздравил представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским праздником, 8 марта.
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«Возможно, это далеко не открытие, но мужики думают о вас 24/7. Иногда думают дважды. 8 марта трижды.
Тем не менее, несмотря на такую серьезную умственную нагрузку, когда вы делаете намеки, скрытые послания, романтические викторины и ребусы — мужики нифига не понимают. И когда они не понимают — они реально не понимают. Они не вы. Эти функции их мозг не предусматривает. Такова природа. Любите ее такой.
Каждый раз, когда вы сравниваете себя с
Мужики, вам это делать не обязательно.
Парень может быть с вами или вы с ним. Но трактовка «мой», «моя» — довольно контроверсиальны. Люди — не вещи. Жизнь — очень личное явление. Исключением можно назвать брак. Хотя и тут, могут быть разные перспективы.
Будьте цветами. Их не критикуют за неправильные лепестки или тусклые цвета. Они украшение нашего мира. Живые, красочные бриллианты. На них можно смотреть и любоваться. Но ими нельзя владеть. Овладевание цветком предрекает его скорую гибель. Так и вы, будьте всегда «свободными», парящими, творящими. Расцветайте и мир от этого станет лучше.
Такова уж наша природа.
Любите ее такой, — на своей странице в Instagram написал Денис Тен.
Отметим, что казахстанский фигурист остался без медали зимней Азиады-2017, которая проходила в японском Саппоро. По итогам короткой и произвольной программ Тен набрал в сумме 198,88 балла, заняв итоговое десятое место.
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