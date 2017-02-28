Фигурист Букин заявил, что их со Степановой задача на сезон — поменять себя
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Фигурист Иван Букин заявил агентству «Р-Спорт», что в нынешнем сезоне перед их танцевальным дуэтом с Александрой Степановой стояла задача поменять себя.
Степанова и Букин в сезоне-2016/17 заняли пятое и третье места на этапах
«Поменять себя — это была глобальная задача (на сезон). Во всем — как мы умеем прожить программу, как мы можем ее откатать», — сказал Букин в интервью корреспонденту агентства.
«У нас была задача показать себя, показать, что мы не юниоры», — добавила Степанова.
На вопрос, чему бронзовых призеров чемпионата Европы-2015 научила неудача на соревнованиях в Остраве, Степанова ответила: «Что все надо делать на миллион процентов! Только и всего. Чтобы ни один судья не прикопался. Хочется сделать так, чтобы просто нельзя было поставить нам не тот уровень, на который мы замахнулись».
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