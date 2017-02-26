Элизабет Турсынбаева: Буду продолжать трудиться, чтобы прогрессировать в дальнейшем

Турсынбаева стала второй в произвольной программе, набрав 121,88 балла, и третьей — по сумме двух видов: 175,04.



— Прокат был неплохой. Была маленькая помарка в начале, все остальное было сделано хорошо. В произвольной программе я смогла откататься лучше, чем в короткой, была более собранной. В целом, соревнования прошли на высоком уровне. Много спортсменов из разных стран, и на Азиатских Играх приятная атмосфера. Безусловно, это хорошее достижение, и я буду продолжать трудиться, чтобы прогрессировать в дальнейшем, — отметила наша землячка после своего выступления в произвольной программе.



Освещение VIII Зимних Азиатских Игр проходит при поддержке Национального Олимпийского Комитета и ФНБ «Самрук-Казына».