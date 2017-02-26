Казахстанский фигурист Денис Тен остался без медали Азиады-2017
Казахстанский фигурист Денис Тен остался без медали зимней Азиады-2017, которая проходит в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По итогам короткой и произвольной программ Тен смог набрать в сумме 198,88 баллов, оставшись даже за чертой первой пятерки.
Другой казахстанский фигурист Абзал Ракимгалиев в сумме двух упражнений набрал 189,59.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter