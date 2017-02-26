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26 февраля 2017, 9:27 | Зимние: Фигурное катание | Vesti.kz

Казахстанский фигурист Денис Тен остался без медали Азиады-2017

Казахстанский фигурист Денис Тен остался без медали зимней Азиады-2017, которая проходит в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский фигурист Денис Тен остался без медали Азиады-2017. Увеличить
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По итогам короткой и произвольной программ Тен смог набрать в сумме 198,88 баллов, оставшись даже за чертой первой пятерки.

Другой казахстанский фигурист Абзал Ракимгалиев в сумме двух упражнений набрал 189,59.

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