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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала бронзовой призеркой Азиады-2017, проходящей в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам короткой программы Турсынбаева шла шестой, набрав 53,16 балла. За выступление в произвольной программе она получила 121.88 и набрала в общем 175.04 балла. Этот результат позволил ей занять третье место.

«Золото» завоевала представительница Южной Кореи с результатом 187.54 балла, а «серебро» досталось фигуристке из Китая (175.60).

Другая казахстанская фигуристка Айза Мамбекова заняла итоговое восьмое место (132.64).