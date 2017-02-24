Денис Тен: Необходимо помнить, что я тоже человек

О причинах неудачи сам фигурист рассказал в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.



— Денис, стало причиной Вашего падения?

— Споткнулся об лед, — видимо, там был осколок. Это немного выбило из программы. Ничего страшного — это лишь первый соревновательный день. Сейчас у меня насыщенный график спортивных стартов. После Универсиады решил остаться в Алматы, решить некоторые дела. Из Казахстана прибыл в Японию. Пропустил турнир Четырех континентов, поскольку если бы поехал еще и туда — совсем было бы тяжело для здоровья.



В Саппоро главной целью было еще раз прокатать новую программу перед чемпионатом Мира, который состоится в марте. Мы изначально хотели здесь попробовать более сложный вариант моей программы, но уже с утра решили облегчить ее. В короткой программе у меня есть, например, два четвертных тулупа, — мы один убрали. Отсюда сегодня был небольшой дискомфорт. В общем, сейчас хорошее время, чтобы сделать шаг назад, дабы затем оттолкнуться вперед.



— Другими словами, — Вы не разочарованы итогами выступления?

— Нет. В 2011 году мне уже удалось завоевать золотую награду Азиады. Мой тренер отмечает, что это, прежде всего, — соревновательный опыт. Этот сезон я еще учусь выступать, закрываю глаза на многие физиологические проблемы, которые сопровождали меня весь предыдущий год. Я уже почти научился, более-менее, управлять своим телом. Такие ступени тоже нужны — необходимо помнить, что я тоже человек.



— На Олимпиаде 2014 года в короткой программе Вы заняли седьмое место, и мы помним, как все кардинально изменило Ваше выступление в произвольной программе. Сейчас Вы девятый, но шансы взойти на пьедестал еще сохраняются?

— Я пока еще не смотрел разницу в баллах, — да мне, честно говоря, все равно. Баллы — это всего лишь баллы. Ключевым и самым важным для меня является катание. Сейчас моя задача — чтобы через год я был в хорошей форме и понимал, что делаю и как управляю своим телом. Сейчас моя главная проблема и мой соперник — это моя физиология. В этом году со мной работает огромное количество людей, которые помогают мне следить за моей общефизической подготовкой, чтобы я подходил в хорошей кондиции к каждому соревнованию, чтобы тренировался. Сегодня я задействую другую группу мышц. У меня слегка изменились параметры моего тела. И все это направлено только на одну цель — Олимпиада-2018.



— Что можете сказать о составе участников Азиады? В фигурном катании конкуренция серьезная?

— Сейчас конкурировать везде непросто. Фигурное катание сегодня на таком уровне, что на всех соревнованиях, вплоть до национальных турниров, очень высокий уровень фигуристов. Как бы то ни было, каждый в первую очередь борется сам с собой.



Освещение VIII Зимних Азиатских Игр проходит при поддержке Национального Олимпийского Комитета и ФНБ «Самрук-Казына».