Фигурист Денис Тен из-за падения стал девятым в короткой программе на Азиаде-2017

Он набрал 72,98 балла. Такой низкий для себя показатель Тен получил из-за падения, случившегося в выступлении.

Еще один казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев стал 14-м, набрав 54,80 балла.

Победу же одержал китаец Джин Боянг — 92,86 балла. Вторым стал японец Уно Шома — 92,43, а на третьей строчке расположился еще один представитель Китая Ян Хан — 91,56.

Произвольная программа пройдет 26 февраля и начнется в 09:00 по времени Астаны.