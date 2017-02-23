Тарасова/Морозов, Столбова/Климов и Забияко/Энберт будут готовиться в Сочи к ЧМ-2017

Столбова/Климов, Тарасова/Морозов и Забияко/Энберт заняли весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар на декабрьском чемпионате России, который являлся отборочным турниром на чемпионат мира. Окончательный состав на мировое первенство должен быть утвержден Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Все три пары сейчас в Москве, у них все нормально, а с 9 марта они будут готовиться в Сочи к чемпионату мира», — сказала Мозер по телефону.

Тарасова и Морозов в январе завоевали золото на чемпионате Европы в чешской Остраве, Столбова и Климов заняли четвертое место, Забияко и Энберт — пятое.