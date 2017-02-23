По ее итогам лучший результат показала Да Бин Чой из Южной Кореи — 61.30 баллов, второе место заняла японка Рика Хонго — 60.98, третья — китаянка Цзы Куан Чжао — 58.90.

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева расположилась на шестой строчке, набрав 53.16 баллов, другая представительница нашей страны Айза Мамбекова стала восьмой — 49.99.

Произвольная программа пройдет 25 февраля, начало в 14:00 по времени Астаны.