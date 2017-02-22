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22 февраля 2017, 19:21 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Зуева: Чемпионы ОИ-2014 Дэвис и Уайт завершают карьеру, сказав свое слово в спорте

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы 2014 года в Сочи по фигурному катанию в танцах на льду американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт завершают карьеру, сказав свое веское слово в спорте. Таким мнением с ТАСС поделилась тренер фигуристов Марина Зуева.

В среду Дэвис и Уайт объявили телекомпании NBC, что приняли решение завершить карьеру и не выступят на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, хотя и не испытывают радости по этому поводу.

«Завершение карьеры Мэрил и Чарли обсуждали еще после Олимпиады в Сочи, но сейчас они приняли окончательное решение, и оно принадлежит только им, — рассказала Зуева. — Они уходят из большого спорта, сказав свое веское слово, став первыми в истории США олимпийскими чемпионами в танцах на льду и выиграв у действующих чемпионов Игр канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра, а это серьезное достижение».

Несмотря на принятое решение, спортсмены продолжают упорно тренироваться — они очень востребованы в шоу. «Они сейчас очень востребованы — постоянно выступают в шоу и в США, и в Европе, участвовали в танцевальном шоу в Японии. Поэтому продолжают упорно тренироваться у меня на катке, они совершенствуются — их творчество не ограничено. И это не менее интересная работа, чем в спорте», — считает тренер.

Зуева отметила, что дуэт обладал своим неповторимым стилем. «Сейчас я не вижу, чтобы кто-то катался с такой стремительностью, спортивностью, спорт сейчас вообще немного ушел из танцев, появилась некая монотонность. А в Мэрил и Чарли атлетизм сочетался с искусством, артистизмом, контрастом эмоций, это был их неповторимый стиль. Мне этого сейчас не хватает», — сказала Зуева.

Дэвис и Уайт являются чемпионами Игр в Сочи в танцах на льду, бронзовыми призерами в командном турнире, серебряными призерами Игр-2010, пятикратными победителями финалов серии Гран-при.
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Чемпионы ОИ-2014 фигуристы Дэвис и Уайт не будут возобновлять карьеру

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Олимпийские чемпионы 2014 года в Сочи в танцах на льду, американские фигуристы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт не будут возобновлять карьеру и защищать титул на Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом они сообщили телекомпании NBC.
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