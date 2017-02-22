Зуева: Чемпионы ОИ-2014 Дэвис и Уайт завершают карьеру, сказав свое слово в спорте

В среду Дэвис и Уайт объявили телекомпании NBC, что приняли решение завершить карьеру и не выступят на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, хотя и не испытывают радости по этому поводу.

«Завершение карьеры Мэрил и Чарли обсуждали еще после Олимпиады в Сочи, но сейчас они приняли окончательное решение, и оно принадлежит только им, — рассказала Зуева. — Они уходят из большого спорта, сказав свое веское слово, став первыми в истории США олимпийскими чемпионами в танцах на льду и выиграв у действующих чемпионов Игр канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра, а это серьезное достижение».

Несмотря на принятое решение, спортсмены продолжают упорно тренироваться — они очень востребованы в шоу. «Они сейчас очень востребованы — постоянно выступают в шоу и в США, и в Европе, участвовали в танцевальном шоу в Японии. Поэтому продолжают упорно тренироваться у меня на катке, они совершенствуются — их творчество не ограничено. И это не менее интересная работа, чем в спорте», — считает тренер.

Зуева отметила, что дуэт обладал своим неповторимым стилем. «Сейчас я не вижу, чтобы кто-то катался с такой стремительностью, спортивностью, спорт сейчас вообще немного ушел из танцев, появилась некая монотонность. А в Мэрил и Чарли атлетизм сочетался с искусством, артистизмом, контрастом эмоций, это был их неповторимый стиль. Мне этого сейчас не хватает», — сказала Зуева.