Чемпионы ОИ-2014 фигуристы Дэвис и Уайт не будут возобновлять карьеру

«Очень непривычно говорить об этом вслух, — заявил журналистам Чарли Уайт. — Я еще не уверен, какой тон тут наиболее уместен. Понятно, что мы не испытываем радости по этому поводу. Да, присутствует чувство разочарования, однако в то же время хорошо, что решение, наконец, принято».

В июне 2014 года пара заявила, что намерена пропустить сезон-2014/2015, а в марте 2015 года объявили о продлении паузы в карьере еще на год. В октябре прошлого года они сообщили журналистам, что не будут выступать и в сезоне-2016/2017. Все эти годы они участвовали в различных шоу. В нынешнем году и Мэрил Дэвис, и Чарли Уайт отметят 30-летие.

«Когда мы ходим смотреть на выступления, многие спрашивают, хотела бы я быть на льду, — рассказала журналистам Дэвис. — Подумав, я всегда отвечаю, что нет, меня вполне устраивает то, чем я занимаюсь сейчас».

В январе, по данным NBC, Мэрил Дэвис и Чарли Уайт выступали в роли спортивных комментаторов на чемпионате США.

Мэрил Дэвис и Чарли Уайт начали парные выступления в 1997 году. С 2009 года они шесть раз подряд становились чемпионами США, дважды — чемпионами мира, на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевали золотые медали.