ФФККР: Липницкая вряд ли уже будет заявляться на старты до конца сезона
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире россиянка Юлия Липницкая, скорее всего, уже не будет заявляться на участие в стартах до конца сезона-2016/17, сейчас для нее главное — как следует восстановить здоровье. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России, который проходил в Челябинске,
«Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на
Липницкая в нынешнем сезоне не принимала участия в чемпионате Европы и не будет выступать на чемпионате мира в Хельсинки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter