ФФККР: Липницкая вряд ли уже будет заявляться на старты до конца сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава — она упала на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В ноябре на московском этапе серии Гран-при фигуристка на время прервала свое выступление в произвольной программе из-за боли в ноге.

«Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на какие-то старты до конца сезона. Сейчас главное, чтобы она до конца восстановила здоровье, — сообщил Коган. — Восстановление проходит нормально, но на это нужно время».

Липницкая в нынешнем сезоне не принимала участия в чемпионате Европы и не будет выступать на чемпионате мира в Хельсинки.