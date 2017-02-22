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22 февраля 2017, 14:20 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

ФФККР: Липницкая вряд ли уже будет заявляться на старты до конца сезона

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире россиянка Юлия Липницкая, скорее всего, уже не будет заявляться на участие в стартах до конца сезона-2016/17, сейчас для нее главное — как следует восстановить здоровье. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России <nobr>из-за </nobr>травмы а в ноябре во время этапа <nobr>Гран-при </nobr>прервала выступление <nobr>из-за </nobr>боли в ноге. Увеличить
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Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава — она упала на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В ноябре на московском этапе серии Гран-при фигуристка на время прервала свое выступление в произвольной программе из-за боли в ноге.

«Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на какие-то старты до конца сезона. Сейчас главное, чтобы она до конца восстановила здоровье, — сообщил Коган. — Восстановление проходит нормально, но на это нужно время».

Липницкая в нынешнем сезоне не принимала участия в чемпионате Европы и не будет выступать на чемпионате мира в Хельсинки.
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