Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28848383/
21 февраля 2017, 12:40 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Плющенко: Может, на Олимпиаде будем представлять страну моей командой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил возможность своего участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Знаете, я так скажу — ещё не вечер… Поэтому подождём, все заявления скоро будут. У меня теперь вообще новое амплуа, я становлюсь тренером. Скоро пройдёт открытие моей школы, где будут заниматься суперодарённые дети бесплатно, где-то 20−30 человек. И я буду их готовить к будущим Олимпийским играм. Конкурировать с молодёжью сейчас непросто, на последних соревнованиях, “Четыре континента”, люди исполняют по пять четверных прыжков за программу, и нашим спортсменам будет крайне сложно бороться за медали. Посмотрим, будет видно. Кто знает, может быть, выйдем на Олимпиаду со своими спортсменами и будем представлять страну моей командой», — цитирует Плющенко «Лайф».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»