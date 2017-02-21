Плющенко: Может, на Олимпиаде будем представлять страну моей командой

«Знаете, я так скажу — ещё не вечер… Поэтому подождём, все заявления скоро будут. У меня теперь вообще новое амплуа, я становлюсь тренером. Скоро пройдёт открытие моей школы, где будут заниматься суперодарённые дети бесплатно, где-то 20−30 человек. И я буду их готовить к будущим Олимпийским играм. Конкурировать с молодёжью сейчас непросто, на последних соревнованиях, “Четыре континента”, люди исполняют по пять четверных прыжков за программу, и нашим спортсменам будет крайне сложно бороться за медали. Посмотрим, будет видно. Кто знает, может быть, выйдем на Олимпиаду со своими спортсменами и будем представлять страну моей командой», — цитирует Плющенко «Лайф».