Плющенко: Может, на Олимпиаде будем представлять страну моей командой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил возможность своего участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
«Знаете, я так скажу — ещё не вечер… Поэтому подождём, все заявления скоро будут. У меня теперь вообще новое амплуа, я становлюсь тренером. Скоро пройдёт открытие моей школы, где будут заниматься суперодарённые дети бесплатно,
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