Фигуристка Дюамель заявила, что увозит собаку из Кореи, спасая ее от мясной индустрии

Канадцы Дюамель и Эрик Рэдфорд на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне стали вторыми в соревнованиях спортивных пар.

«Я связалась с организацией Free Korean Dogs, которая предоставляет возможность взять собаку, дать ей новый дом, новых хозяев в Северной Америке. Теперь у меня новый питомец, вдобавок к моим собаке и кошке. Честно сказать, будь у меня возможность — сейчас у меня не так много места — я бы приютила у себя больше питомцев», — сказала Дюамель корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Год назад или около того, ко мне обратилась одна из организаций, зная как я отношусь к этой проблеме, чтобы я помогла с их инициативой против индустрии по переработке мяса собак. Я знаю, что несколько лет назад, когда здесь еще был чемпионат мира по футболу, в Сеуле многие поднимали этот вопрос, но как видно это не увенчалось успехом», — добавила она.