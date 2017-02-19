Фигуристка Дюамель заявила, что увозит собаку из Кореи, спасая ее от мясной индустрии
Призер Олимпийских игр 2014 года в фигурном катании Меган Дюамель призналась, что приютит у себя собаку из Южной Кореи, спасая ее от местной индустрии по переработке мяса.
Канадцы Дюамель и Эрик Рэдфорд на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне стали вторыми в соревнованиях спортивных пар.
«Я связалась с организацией Free Korean Dogs, которая предоставляет возможность взять собаку, дать ей новый дом, новых хозяев в Северной Америке. Теперь у меня новый питомец, вдобавок к моим собаке и кошке. Честно сказать, будь у меня возможность — сейчас у меня не так много места — я бы приютила у себя больше питомцев», — сказала Дюамель корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Год назад или около того, ко мне обратилась одна из организаций, зная как я отношусь к этой проблеме, чтобы я помогла с их инициативой против индустрии по переработке мяса собак. Я знаю, что несколько лет назад, когда здесь еще был чемпионат мира по футболу, в Сеуле многие поднимали этот вопрос, но как видно это не увенчалось успехом», — добавила она.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter