7.0 для Тарасовой. Как великий тренер отпраздновала юбилей

Давно же я не заглядывал в лужниковский Дворец спорта. С тех пор его уже и переименовать успели — в концертный зал «Россия». Там, где была главная хоккейная арена Советского Союза, о спорте давно забыли.

Татьяна Тарасова решила восстановить справедливость. И провести юбилейный вечер именно там.

Потому что место — намоленное. Потому что там ее отец по ходу игры уводил ЦСКА со льда, когда в ложе сидел Брежнев, а она, 22-летняя Таня, с мамой натерпелась страху на трибуне: что же будет?!

Потому что она сама сначала каталась там в паре с Георгием Проскуриным, а потом добилась многих тренерских побед. И, главное, потому что она, Тарасова, слишком настоящая, чтобы позволить затащить свой праздник в какой-нибудь сверкающий модный новодел. А то, что коридоры, буфеты, 10-й служебный вход, да почти все здесь осталось таким же, как при Союзе — так это ж здорово. Для такого-то случая.

Она не стесняется возраста. Владимир Спиваков (Тарасова представила его просто: «Гений»), со сцены отметил это: когда юбилеи справляют женщины, дата не указывается, но Татьяна Анатольевна и тут пошла поперек традиций — повсюду можно было увидеть рекламу праздника «7.0. Юбилей в кругу друзей». И в этом тоже она — прямая, называющая вещи своими именами. В том числе и про себя.

Более того, в диалоге с Натальей Бестемьяновой она еще тридцатник себе накинула. Та тщетно выхватывала у нее микрофон, чтобы сказать что-то теплое, но Тарасова строго сообщила своей чемпионке: «Не вырывай. Я буду говорить. Это мне сегодня сто лет!».

Разговор происходил на сцене, оформленной Ильей Авербухом (а кто еще мог поставить такой вечер?) как фрагмент ее квартиры — с классическими советскими обоями, портретами отца и мужа на стене. И с Дворцом спорта эта обстановка гармонировала идеально.

Вообще, ощущение гармонии и душевности было таким, что я ни разу за весь вечер не взглянул на часы. И даже точно не знаю, сколько все продолжалось — три с половиной, четыре часа? Потому что скучно и натянуто не было ни мгновения. Сейчас таких человечных концертов-«сборников», думаю, уже не бывает. Как и таких же бабушек в буфете.

От каждой фразы в беседе Тарасовой со Спиваковым за живот хватался почти заполненный Дворец спорта. У выхода на каток тем временем слегка подмерзала Евгения Медведева. Поздравить великого тренера приехал весь цвет сегодняшнего российского катания. И вчерашнего. И далеко не только его. Выступить смогли не все — мне было жаль, что скромно сидел на трибуне, например, Владимир Познер. Такая личность наверняка добавила бы картине еще один особенный штрих.

Денис Мацуев с головой погрузился в музыку Рахманинова, произведения которого когда-то виртуозно играл муж Тарасовой Владимир Крайнев. А на льду под аккомпанемент выдающегося пианиста творил олимпийский чемпион Нагано-98 Илья Кулик, прибывший с женой Екатериной Гордеевой из Америки специально на юбилей. Уже вовсю соревнуется их 14-летняя дочь — но как по-прежнему парила над катком сама Катя!

И все они на льду не катались, а жили. Потому и смотрелось все — взахлеб.

Это была синергия всех видов искусства. Образцы фигурного катания под симфоническую музыку от Мацуева, оперное пение Хиблы Герзмавы, хореографию ансамбля Игоря Моисеева. Даже под ледовую акробатику. Наконец, под первоклассный, начиненный юмором и самоиронией конферанс Алексея Ягудина.

Впрочем, этот молодой человек (бог ты мой, ему скоро 37!) и о главном своем призвании не забыл — какой выдал римейк Солт-Лейк-Сити в том самом костюме, как подкатился на коленях к Тарасовой, с какой нежностью она его обняла! Не только для Ягудина, явно любимого ученика, но и для каждого она нашла россыпь слов, среди которых не было ни одного банального.

Все оказались в невероятной форме. Никто не раздался, не запустил себя. Все так же миниатюрно-изящна Гордеева, горделиво-осаниста Навка, темпераментны и артистичны Бестемьянова с Букиным, стремителен Кулик. Такое отношение к себе — тоже, по-моему, от Тарасовой. Как и преклонение перед зрителем, которому все участники во главе с героиней подарили еще и автограф-сессию.

Когда она фразами на разрыв вспоминала об отце, маме, муже — весь зал встал. И сделал то же, когда все фигуристы вместе закружились в исполнении финального номера — под Show Must Go On в исполнении звезд шоу «Голос».

И хоть недавно завершился «Ледниковый период», в котором судья Тарасова была главной звездой (разве кто-то еще делал телешоу одной своей личностью, как она, ну и Александр Градский в том же «Голосе»?), уверен, шоу обязательно будет продолжаться.

Потому что Тарасова — она одна такая. И 7.0 для нее — еще далеко не высший балл.