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19 февраля 2017, 15:15 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Чен и Ханю довольны, что опробовали необычный олимпийский график в Канныне

Американец Натан Чен и японец Юдзуру Ханю заявили, что довольны тем, что на Турнире четырех континентов опробовали график соревнований фигуристов-одиночников, похожий на тот, который ожидает их на Олимпиаде-2018.

Чен в воскресенье выиграл Турнир четырех континентов в южнокорейском Канныне, Ханю стал вторым.

«График для всех нас немного странный. Мы привыкли немного к другому графику соревнований ISU. К счастью, этот график напоминает тот, что у нас был на чемпионате США. Мы выступали поздно вечером в пятницу, а затем утром в воскресенье. Это то, на что я не могу повлиять, могу только это принять и приспособиться к таким условиям. Узнал, что на Олимпиаде будет примерно такой же график, тогда хорошо, что мы его здесь опробовали», — сказал Чен журналистам.

«У меня была возможность передохнуть немного после разминки, чем я и воспользовался, после чего хорошо исполнил произвольную программу. Это был хороший опыт, я понял, как могу сделать так, чтобы в этом расписании я себя лучше чувствовал», — добавил Ханю.
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