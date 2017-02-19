Фигуристы Чен и Ханю довольны, что опробовали необычный олимпийский график в Канныне

Чен в воскресенье выиграл Турнир четырех континентов в южнокорейском Канныне, Ханю стал вторым.

«График для всех нас немного странный. Мы привыкли немного к другому графику соревнований ISU. К счастью, этот график напоминает тот, что у нас был на чемпионате США. Мы выступали поздно вечером в пятницу, а затем утром в воскресенье. Это то, на что я не могу повлиять, могу только это принять и приспособиться к таким условиям. Узнал, что на Олимпиаде будет примерно такой же график, тогда хорошо, что мы его здесь опробовали», — сказал Чен журналистам.

«У меня была возможность передохнуть немного после разминки, чем я и воспользовался, после чего хорошо исполнил произвольную программу. Это был хороший опыт, я понял, как могу сделать так, чтобы в этом расписании я себя лучше чувствовал», — добавил Ханю.