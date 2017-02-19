Американский фигурист Чен выиграл Турнир четырех континентов в одиночном катании
Американский фигурист Натан Чен стал победителем Турнира четырех континентов, который прошел в южнокорейском Канныне, в одиночном катании.
Чен в воскресенье стал вторым в произвольной программе с результатом 204,34 балла, но за счет выигрыша короткой программы (103,12 балла) занял первое место на пьедестале, набрав в сумме 307,46 очков.
Вторым призером турнира стал победитель произвольной программы (206,67) японец Юдзуру Ханю, который в сумме набрал 303,71 балла. Третьим стал еще один японец Сома Уно (288,05).
Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи и трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан в этот раз остался без наград, заняв четвертое место в итоговом протоколе (267,98).
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