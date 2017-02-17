Полина Цурская одержала победу в Финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Полина Цурская одержала победу в Финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Цурская, занимавшая первое место после короткой программы (73,76 балла), в пятницу получила за прокат произвольной программы 135,23 балла и заняла итоговое первое место, набрав в сумме 208,99 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (198,11 балла). Замкнула тройку лучших Валерия Михайлова (182,25).
Выступление
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter