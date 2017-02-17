Полина Цурская одержала победу в Финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске

КАННЫН (Южная Корея), 17 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американский фигурист Натан Чен заявил, что намерен сделать пять четверных прыжков в своей произвольной программе и доволен той суммой баллов, которую набрал в короткой на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне.