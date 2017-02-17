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17 февраля 2017, 18:36 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Полина Цурская одержала победу в Финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Полина Цурская одержала победу в Финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

Полина <span class=error>Цурская</span> одержала победу в Финале Кубка России по фигурному катанию который проходит в Саранске. Увеличить
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Цурская, занимавшая первое место после короткой программы (73,76 балла), в пятницу получила за прокат произвольной программы 135,23 балла и заняла итоговое первое место, набрав в сумме 208,99 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (198,11 балла). Замкнула тройку лучших Валерия Михайлова (182,25).

Выступление фигуристок-одиночниц завершило программу турнира в Саранске.
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