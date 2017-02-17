Фигурист Чен подтвердил намерение сделать 5 четверных прыжков на турнире в Канныне

Чен лидирует на турнире после исполнения короткой программы, по итогам которой набрал 103,12 балла.

«Пять четверных — возможно, так оно и будет, но всегда что-то меняется. Посмотрим, — сказал Чен журналистам. — Здесь я набрал сумму баллов почти такую же, как на национальных, и это важный момент, что я могу набрать почти столько же баллов на международных соревнованиях».

Произвольную программу фигуристы представят на турнире в воскресенье.