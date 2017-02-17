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17 февраля 2017, 17:59 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Чен подтвердил намерение сделать 5 четверных прыжков на турнире в Канныне

КАННЫН (Южная Корея), 17 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американский фигурист Натан Чен заявил, что намерен сделать пять четверных прыжков в своей произвольной программе и доволен той суммой баллов, которую набрал в короткой на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне.

Чен лидирует на турнире после исполнения короткой программы, по итогам которой набрал 103,12 балла.

«Пять четверных — возможно, так оно и будет, но всегда что-то меняется. Посмотрим, — сказал Чен журналистам. — Здесь я набрал сумму баллов почти такую же, как на национальных, и это важный момент, что я могу набрать почти столько же баллов на международных соревнованиях».

Произвольную программу фигуристы представят на турнире в воскресенье.
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КАННЫН (Южная Корея), 17 фев — Р-Спорт. Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на Турнире четырех континентов, который проходит в южнокорейском Канныне на катке, где будут выступать спортсмены на Олимпийских играх в 2018 году.
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