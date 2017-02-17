Фигурист Чен подтвердил намерение сделать 5 четверных прыжков на турнире в Канныне
КАННЫН (Южная Корея), 17 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американский фигурист Натан Чен заявил, что намерен сделать пять четверных прыжков в своей произвольной программе и доволен той суммой баллов, которую набрал в короткой на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне.
Чен лидирует на турнире после исполнения короткой программы, по итогам которой набрал 103,12 балла.
«Пять четверных — возможно, так оно и будет, но всегда
Произвольную программу фигуристы представят на турнире в воскресенье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter