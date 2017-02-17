Фигурист Миша Ге признался, что нынешний сезон может стать последним в его карьере

Ге стал 8-м в короткой программе на Турнире четырех континентов.

«У меня проблема с голеностопом, стирание суставов. Это старая травма, стараемся делать чуть легче программу. Возможно, это мой последний сезон. Возможно, посмотрим», — сказал Ге журналистам.

«Есть возможность того, что это одни из моих последних соревнований, стараюсь делать это (выступать) сердцем и душой», — добавил он.