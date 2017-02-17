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17 февраля 2017, 17:28 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Миша Ге признался, что нынешний сезон может стать последним в его карьере

КАННЫН (Южная Корея), 17 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Узбекистанский фигурист Миша Ге заявил, что нынешний сезон может стать последним в его карьере, которую он может закончить из-за травмы.

Ге стал 8-м в короткой программе на Турнире четырех континентов.

«У меня проблема с голеностопом, стирание суставов. Это старая травма, стараемся делать чуть легче программу. Возможно, это мой последний сезон. Возможно, посмотрим», — сказал Ге журналистам.

«Есть возможность того, что это одни из моих последних соревнований, стараюсь делать это (выступать) сердцем и душой», — добавил он.
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