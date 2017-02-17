Загороднюк доволен короткой программой фигуриста Мартинеса на турнире в Канныне
КАННЫН (Южная Корея), 17 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Украинский специалист Вячеслав Загороднюк заявил, что в целом остался доволен тем, как его ученик филиппинец Майкл Кристиан Мартинес исполнил свою короткую программу на Турнире четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в южнокорейском Канныне.
В пятницу Мартинес по итогам короткой программы стал 14-м, получив от судей 72,47 балла. Фигурист, которому в ноябре исполнилось 20 лет, стал первым филиппинцем, который выступил на Олимпиаде — на Играх-2014 в Сочи. Турнир четырех континентов проходит на арене, на которой через год состоятся соревнования в рамках Олимпиады-2018.
«Мы с августа вместе работаем, — сказал Загороднюк корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — У нас в работе три четверных, включая четверной аксель. Доволен им сегодня. Были мелкие проблемы перед этими соревнованиями — три раза он ногу потянул, ботинки мы поменяли месяц назад. Он очень талантливый спортсмен, был у всех тренеров мира, потому что его карьерой занималась мама. Сейчас ему исполнилось 20 лет, он отошел от мамы и
Лидирует после короткой программы в Канныне американец Натан Чен (103,12), далее располагаются японцы Сёма Уно (100,28) и олимпийский чемпион Сочи Юдзуру Ханю (97,04).
«Натан Чен сейчас набирает форму после той травмы, которая у него была. Думаю, борьба будет между ним, Юдзуру Ханю и Сёмой Уно, — оценил Загороднюк состояние лидеров мужского фигурного катания за год до старта Олимпийских игр. — Россиян я пока исключаю, но если (Михаил) Коляда еще один четверной подберет, то сможет бороться. У него хороший сейчас четверной лутц, но те ребята, которых я назвал, хорошо исполняют свои четверные прыжки на соревнованиях, не на тренировках».
Ранее чемпион Европы 1994 года Загороднюк выступал с критикой в адрес решений руководства фигурного катания Украины. «Ничего (с тех пор) не поменялось. Я пять лет вел Ярослава Паниота, считаю, что сделал большой прогресс в начале, потому что все считали, тройной аксель — это
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