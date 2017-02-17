Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28813019/
17 февраля 2017, 16:38 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Американский фигурист Натан Чен лидирует после короткого проката на турнире в Канныне

КАННЫН (Южная Корея), 17 фев — Р-Спорт. Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на Турнире четырех континентов, который проходит в южнокорейском Канныне на катке, где будут выступать спортсмены на Олимпийских играх в 2018 году.

Чен в пятницу набрал 103,12 балла за свой прокат. Второе место занял японец Сома Уно (100,28 балла), третье — его соотечественник Юдзуру Ханю (97,04).

Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Зуева: Дуэт фигуристов Шибутани отличается ото всех, и это в том числе стратегия

КАННЫН (Южная Корея), 17 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американский танцевальный дуэт Майя Шибутани/Алекс Шибутани отличается ото всех по стилю, и это в том числе стратегия, заявила тренер фигуристов Марина Зуева.
Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями