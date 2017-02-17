Американский фигурист Натан Чен лидирует после короткого проката на турнире в Канныне
КАННЫН (Южная Корея), 17 фев —
Р-Спорт. Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на Турнире четырех континентов, который проходит в южнокорейском Канныне на катке, где будут выступать спортсмены на Олимпийских играх в 2018 году.
Чен в пятницу набрал 103,12 балла за свой прокат. Второе место занял японец Сома Уно (100,28 балла), третье — его соотечественник Юдзуру Ханю (97,04).
Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.
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