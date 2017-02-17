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17 февраля 2017, 15:56 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Александр Самарин одержал победу в Финале Кубка России по фигурному катанию

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Александр Самарин одержал победу в Финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске.

Самарин по сумме короткой и произвольной программ набрал 267,54 балла. Второе место у Александра Петрова (256,20 балла). Замкнул тройку лидеров Сергей Воронов (250,79).

Соревнования в Саранске завершатся позже в пятницу произвольной программой у женщин.
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