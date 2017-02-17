Зуева: Фигуристы Синицина/Кацалапов начали подготовку к олимпийскому сезону

Кацалапов перенес операцию на плече в апреле 2016 года сразу после чемпионата мира в Бостоне. В октябре того же года партнер травмировал другое плечо после победы на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. С момента образования в 2014 году пара тренировалась у Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву, где стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской.

«Никите нужно залечить второе плечо. Они продолжают работать с (Еленой) Чайковской и (Олегом) Волковым, начали готовиться к следующему сезону, мы с ними на связи. Они начали сезон поздно, была операция на плече, поздно начали тренироваться, поздно начали готовиться. Но то, что я видела на европейском чемпионате: мне очень понравилось, как они исполнили короткий танец, мне показалось, что это было блестяще. Но заняли восьмое место (в короткой программе). Мне трудно после этого что-либо комментировать», — сказала Зуева корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Пока это вопрос, — прокомментировала Зуева ситуацию о возможном сотрудничестве в олимпийском сезоне. — Но у них есть замечательный тренер Чайковская. Они ей нравятся. Мы с ней разговаривали, она считает, что Виктория — замечательная танцевальная партнерша. Это обнадеживает, когда тренер верит в спортсменов. Желаю всем россиянам хорошего не только катания, но и результата. А то покатались на Европе», — добавила она.

На чемпионате Европы, прошедшем в январе в чешской Остраве, Синицина/Кацалапов заняли 10-е место.