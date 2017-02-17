Зуева: Фигуристы Синицина/Кацалапов начали подготовку к олимпийскому сезону
КАННЫН (Южная Корея), 17 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, начали готовиться к следующему сезону, заявила тренер спортсменов Марина Зуева.
Кацалапов перенес операцию на плече в апреле 2016 года сразу после чемпионата мира в Бостоне. В октябре того же года партнер травмировал другое плечо после победы на этапе Кубка России в
«Никите нужно залечить второе плечо. Они продолжают работать с (Еленой) Чайковской и (Олегом) Волковым, начали готовиться к следующему сезону, мы с ними на связи. Они начали сезон поздно, была операция на плече, поздно начали тренироваться, поздно начали готовиться. Но то, что я видела на европейском чемпионате: мне очень понравилось, как они исполнили короткий танец, мне показалось, что это было блестяще. Но заняли восьмое место (в короткой программе). Мне трудно после этого
«Пока это вопрос, — прокомментировала Зуева ситуацию о возможном сотрудничестве в олимпийском сезоне. — Но у них есть замечательный тренер Чайковская. Они ей нравятся. Мы с ней разговаривали, она считает, что Виктория — замечательная танцевальная партнерша. Это обнадеживает, когда тренер верит в спортсменов. Желаю всем россиянам хорошего не только катания, но и результата. А то покатались на Европе», — добавила она.
На чемпионате Европы, прошедшем в январе в чешской Остраве, Синицина/Кацалапов заняли 10-е место.
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