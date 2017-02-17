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17 февраля 2017, 13:58 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Зуева: Дуэт фигуристов Шибутани отличается ото всех, и это в том числе стратегия

КАННЫН (Южная Корея), 17 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американский танцевальный дуэт Майя Шибутани/Алекс Шибутани отличается ото всех по стилю, и это в том числе стратегия, заявила тренер фигуристов Марина Зуева.

Дуэт Шибутани в пятницу стал вторым на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне, проиграв только олимпийским чемпионам 2010 года канадцам Тессе Вирчу и Скотту Мойру.

«Майя и Алекс стали ближе (по баллам) к Тессе и Скотту, борьба серьезная, но они другие, они еще победят, вот подождите. Все как бы одинаково катаются: одинаковая экспрессия, одинаковый стиль, одинаковая манера, одинаковый посыл. Я про все пары, в том числе мои тоже, но эти (Шибутани) отличаются от остальных. Они и сами по себе другие, и метод работы с ними другой. Мы в этом ключе и будем работать дальше. И, во-первых, это стратегия», — сказала Зуева корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Зуева отметила, что на арене Игр-2018, где проходит Турнир четырех континентов, чувствуется предолимпийское настроение. «Кстати, она чем-то напоминает “Айсберг” в Сочи. Эти тестовые соревнования — проверка перед Олимпийскими играми, многое здесь уточняется, даже пока неясно, где тренеры стоять будут, но, думаю, перед Играми уже все будет отлажено», — добавила она.
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