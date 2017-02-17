Зуева: Дуэт фигуристов Шибутани отличается ото всех, и это в том числе стратегия

Дуэт Шибутани в пятницу стал вторым на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне, проиграв только олимпийским чемпионам 2010 года канадцам Тессе Вирчу и Скотту Мойру.

«Майя и Алекс стали ближе (по баллам) к Тессе и Скотту, борьба серьезная, но они другие, они еще победят, вот подождите. Все как бы одинаково катаются: одинаковая экспрессия, одинаковый стиль, одинаковая манера, одинаковый посыл. Я про все пары, в том числе мои тоже, но эти (Шибутани) отличаются от остальных. Они и сами по себе другие, и метод работы с ними другой. Мы в этом ключе и будем работать дальше. И, во-первых, это стратегия», — сказала Зуева корреспонденту агентства «Р-Спорт».