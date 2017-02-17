Зуева: Дуэт фигуристов Шибутани отличается ото всех, и это в том числе стратегия
КАННЫН (Южная Корея), 17 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Американский танцевальный дуэт Майя Шибутани/Алекс Шибутани отличается ото всех по стилю, и это в том числе стратегия, заявила тренер фигуристов Марина Зуева.
Дуэт Шибутани в пятницу стал вторым на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне, проиграв только олимпийским чемпионам 2010 года канадцам Тессе Вирчу и Скотту Мойру.
«Майя и Алекс стали ближе (по баллам) к Тессе и Скотту, борьба серьезная, но они другие, они еще победят, вот подождите. Все как бы одинаково катаются: одинаковая экспрессия, одинаковый стиль, одинаковая манера, одинаковый посыл. Я про все пары, в том числе мои тоже, но эти (Шибутани) отличаются от остальных. Они и сами по себе другие, и метод работы с ними другой. Мы в этом ключе и будем работать дальше. И,
Зуева отметила, что на арене Игр-2018, где проходит Турнир четырех континентов, чувствуется предолимпийское настроение. «Кстати, она
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