Майе Шибутани особенно приятно показать лучший прокат сезона на катке ОИ-2018

Майя и Алекс Шибутани стали вторыми в танцах на льду на Турнире четырех континентов, который проходит на катке Игр-2018 в южнокорейском Канныне. Дуэт Шибутани в пятницу получил пока свои лучшие оценки в сезоне за произвольную программу.

«Это было наше лучшее исполнение произвольной программы за сезон, и особенно важно для нас, что это случилось на олимпийском катке. Это особые эмоции. Сразу начинаешь думать, как это может быть через год», — сказала Майя Шибутани журналистам.

«Сейчас, перед чемпионатом мира, нам важно, чтобы каждое наше выступление было лучше предыдущего. Мы планировали добиться прогресса в результате здесь, в Корее, теперь мы должны проделать большую работу и продвинуться в исполнении своей программы перед чемпионатом мира в Хельсинки», — добавил Алекс Шибутани.