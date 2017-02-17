Тесса Вирчу: Победа на ОИ — главная цель, но важно и удовольствие от работы
КАННЫН (Южная Корея), 17 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка 2010 года в танцах на льду Тесса Вирчу призналась, что они со Скоттом Мойром добились прогресса в результатах по возвращении к соревновательной практике в том числе из-за того, что не фокусировались на этом, а главная цель, которая стоит перед парой — победа на Играх-2018 в Южной Корее.
Олимпийские чемпионы Ванкувера канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр возобновили в текущем сезоне карьеру после двухлетнего перерыва. В декабре они одержали победу среди танцевальных пар в Финале
«Конечно, мы возвращались (после перерыва) с целью победить. И, конечно, главная цель — выиграть Олимпиаду. Но за тот перерыв мы многое обдумали и осознали что для нас
«Мы прекрасно осознаем, насколько высока конкуренция сейчас, но у нас есть пять недель до чемпионата мира, чтобы реализовать весь потенциал наших программ, а он огромный», — отметила она.
Соревнования на Турнире четырех континентов проходят на катке Игр-2018. «Конечно, то, что мы здесь выступали за год до Игр, это небольшое преимущество перед европейцами, но у них такое преимущество есть, когда Олимпиада проводится в Европе. Уверен, всем фигуристам понравится и этот каток, и Олимпийский парк. Расскажем о том, как здесь все устроено нашим партнерам по команде», — отметил Скотт Мойр на
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