Олимпийские чемпионы Ванкувера канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр возобновили в текущем сезоне карьеру после двухлетнего перерыва. В декабре они одержали победу среди танцевальных пар в Финале Гран-при в Марселе, установив мировой рекорд в короткой программе и по общей сумме баллов. В пятницу они победили на Турнире четырех континентов в южнокорейском Канныне.

«Конечно, мы возвращались (после перерыва) с целью победить. И, конечно, главная цель — выиграть Олимпиаду. Но за тот перерыв мы многое обдумали и осознали что для нас по-настоящему важно: получать удовольствие от процесса, ставить программы, наслаждаться тем, что мы по-прежнему выступаем. Так что изначально мы не думали о том, чего сможем добиться, вернувшись к соревновательной практике. Но, в итоге осознав, что для нас наиболее значимо, добились хорошего прогресса в результатах», — сказала Вирчу журналистам.

«Мы прекрасно осознаем, насколько высока конкуренция сейчас, но у нас есть пять недель до чемпионата мира, чтобы реализовать весь потенциал наших программ, а он огромный», — отметила она.