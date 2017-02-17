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17 февраля 2017, 12:00 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Мойр не придал значения инциденту с флагом на Турнире четырех континентов

Олимпийский чемпион 2010 года в танцах на льду канадский фигурист Скотт Мойр признался, что не придал большого значения инциденту с флагом Канады, который не до конца раскрылся на церемонии награждения Турнира четырех континентов в южнокорейском Канныне.

Мойр и Тесса Вирчу победили в танцах на льду на данном турнире, который является тестовым и проходит на катке, где состоятся соревнования в рамках Олимпийских игр в 2018 году. Во время церемонии награждения флаг Канады оказался раскрыт не до конца.

«Ошибки порой случаются, но у нас нет никаких проблем с этим», — сказал Мойр журналистам.

«Мы были рады выступить здесь, на олимпийской арене за год до Игр, и у нас осталось в целом приятное впечатление от катка», — отметил он.

Турнир четырех континентов завершится в воскресенье.
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