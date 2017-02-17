Арутюнян: Идею с отстранением россиян не поддерживают в фигурном катании в США

После второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена глава Ассоциации фигурного катания США Сэм Оксье выступил за запрет на выступление россиян на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Это вообще как бы кажется мне надуманным. Ничего такого, как мне кажется, не должно быть. Я разговаривал с представителями американской федерации, которые полностью это отрицают и все это не приветствуют», — сказал Арутюнян в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Да, было высказывание президента федерации, но это выборная должность, это на два года. А те, кто занимаются фигурным катанием, они как раз другого мнения», — пояснил он.