Вирчу и Мойр победили на Турнире четырёх континентов в танцах на льду

По сумме двух программ они получили 196,95 балла.



Второе и третье места заняли американские пары — Майя Шибутани / Алекс Шибутани (191,85) и Мэдисон Хаббел / Закари Донохью (185,58) соответственно.



Ранее Вирчу и Мойр выигрывали этот турнир в 2008 и 2012 годах.



Участие в соревнованиях принимают спортсмены из Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании.