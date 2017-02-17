Вирчу и Мойр победили на Турнире четырёх континентов в танцах на льду
Олимпийские чемпионы канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр победили в танцах на льду на Турнире четырёх континентов в Канныне (Южная Корея).
По сумме двух программ они получили 196,95 балла.
Второе и третье места заняли американские пары — Майя Шибутани / Алекс Шибутани (191,85) и Мэдисон Хаббел / Закари Донохью (185,58) соответственно.
Ранее Вирчу и Мойр выигрывали этот турнир в 2008 и 2012 годах.
Участие в соревнованиях принимают спортсмены из Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании.
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