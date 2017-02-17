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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/28808054/
17 февраля 2017, 11:24 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Вирчу и Мойр победили на Турнире четырёх континентов в танцах на льду

Олимпийские чемпионы канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр победили в танцах на льду на Турнире четырёх континентов в Канныне (Южная Корея).

По сумме двух программ они получили 196,95 балла.

Второе и третье места заняли американские пары — Майя Шибутани / Алекс Шибутани (191,85) и Мэдисон Хаббел / Закари Донохью (185,58) соответственно.

Ранее Вирчу и Мойр выигрывали этот турнир в 2008 и 2012 годах.

Участие в соревнованиях принимают спортсмены из Америки, Азии, Африки, Австралии и Океании.
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