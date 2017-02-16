У фигуристов Волосожар и Транькова родилась дочь

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«Сегодня в семье фигуристов родилась дочь. Вес малышки — 3350 граммов, рост — 51 см. Девочка появилась на свет в госпитале “Лапино” в Одинцовском районе Подмосковья», — говорится в сообщении.

Волосожар и Траньков выступают в паре с 2010 года. В августе 2015 года спортсмены поженились. Фигуристы завоевали на Играх 2014 года в Сочи две золотые медали (в команде и среди спортивных пар), также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями чемпионата Европы.