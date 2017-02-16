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16 февраля 2017, 20:20 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Александр Самарин лидирует после короткой программы на КР по фигурному катанию

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на Кубке России по фигурному катанию в Саранске.

Александр <span class=error>Самарин</span> показал лучший результат в короткой программе на Кубке России по фигурному катанию в Саранске. Увеличить
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Самарин получил от судей за прокат с 93,32 балла. Вторым идет Александр Петров (86,66 балла), третьим — Сергей Воронов (82,08).

Произвольную программу фигуристы представят в пятницу.
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