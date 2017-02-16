Фигуристы Вирчу/Мойр лидируют после короткого танца на Турнире четырех континентов
Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр лидируют после короткой программы в танцах на льду в рамках Турнира четырех континентов в Канныне (Южная Корея).
Вирчу и Мойр получили от судей за прокат 79,75 балла. Второе и третье места у американских дуэтов Майя и Алекс Шибутани (76,59) и Мэдисон Чок/Эван Бейтс (74,67).
Турнир четырех континентов проводится среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Произвольную программу танцоры представят 17 февраля.
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