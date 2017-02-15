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15 февраля 2017, 22:09 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Астахова и Рогонов победили в парном катании в Финале Кубка России

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали победителями Финала Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске, в парном катании.

МОСКВА 15 фев — Р-Спорт. Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали победителями Финала Кубка России по фигурному катанию который проходит в Саранске в парном катании. Увеличить
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В среду Астахова и Рогонов, ранее ставшие первыми в короткой программе с результатом 71,02 балла, первенствовали также и в произвольной программе (125,48), набрав в сумме 196,50 балла.

Второе место заняли Алиса Ефимова и Александр Коровин (189,74), третьими стали Анастасия Полуянова и Максим Селькин (172,40).
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