Фигуристы Астахова и Рогонов победили в парном катании в Финале Кубка России
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали победителями Финала Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске, в парном катании.
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В среду Астахова и Рогонов, ранее ставшие первыми в короткой программе с результатом 71,02 балла, первенствовали также и в произвольной программе (125,48), набрав в сумме 196,50 балла.
Второе место заняли Алиса Ефимова и Александр Коровин (189,74), третьими стали Анастасия Полуянова и Максим Селькин (172,40).
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