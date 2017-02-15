Фигуристы Астахова и Рогонов победили в парном катании в Финале Кубка России

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская фигуристка Евгения Тарасова заявила, что их спортивная пара с Владимиром Морозовым, победившая в нынешнем сезоне в Финале Гран-при и на чемпионате Европы, после неудачи на первом этапе Гран-при научилась более адекватно относиться к соревнованиям.