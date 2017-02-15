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15 февраля 2017, 10:25 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Неудача на старте сезона научила фигуристов Тарасову/Морозова не думать о золоте

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская фигуристка Евгения Тарасова заявила, что их спортивная пара с Владимиром Морозовым, победившая в нынешнем сезоне в Финале Гран-при и на чемпионате Европы, после неудачи на первом этапе Гран-при научилась более адекватно относиться к соревнованиям.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Российская фигуристка Евгения <span class=error>Тарасова</span> заявила что их спортивная пара с Владимиром <span class=error>Морозовым</span> победившая в нынешнем сезоне в Финале <nobr>Гран-при </nobr>и на чемпионате Европы после неудачи на первом этапе <nobr>Гран-при </nobr>научилась более адекватно относиться к соревнованиям. Увеличить
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Тарасова и Морозов лидировали с большим отрывом после короткой программы на этапе Гран-при в США, но опустились в итоге на третью строчку из-за ошибок в произвольном прокате.

«Каждый старт — это опыт. И плохой тоже. Мы, наверное, после того этапа стали более адекватно относиться к соревнованиям, не расплескиваться эмоциями, зная, что еще есть второй день. Сейчас, лидируя после короткой программы и в Финале Гран-при, и на чемпионате Европы, старались не думать ни о победе, ни о золотой медали, а просто делать свою работу. А тогда, пожалуй, правда подумали, что победа уже в кармане», — сказала Тарасова в интервью корреспонденту «Р-Спорт».

Она также отметила, что они с Морозовым уже не думали о победе, когда отправлялись на Финал Гран-при в Марселе в декабре. «Мы ехали в первую очередь за своим прокатом. К тому же, если катаемся чисто, нас ставят высоко», — пояснила спортсменка.
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