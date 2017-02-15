Неудача на старте сезона научила фигуристов Тарасову/Морозова не думать о золоте
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская фигуристка Евгения Тарасова заявила, что их спортивная пара с Владимиром Морозовым, победившая в нынешнем сезоне в Финале Гран-при и на чемпионате Европы, после неудачи на первом этапе Гран-при научилась более адекватно относиться к соревнованиям.
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Тарасова и Морозов лидировали с большим отрывом после короткой программы на этапе
«Каждый старт — это опыт. И плохой тоже. Мы, наверное, после того этапа стали более адекватно относиться к соревнованиям, не расплескиваться эмоциями, зная, что еще есть второй день. Сейчас, лидируя после короткой программы и в Финале
Она также отметила, что они с Морозовым уже не думали о победе, когда отправлялись на Финал
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