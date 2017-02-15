Неудача на старте сезона научила фигуристов Тарасову/Морозова не думать о золоте

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Тарасова и Морозов лидировали с большим отрывом после короткой программы на этапе Гран-при в США, но опустились в итоге на третью строчку из-за ошибок в произвольном прокате.

«Каждый старт — это опыт. И плохой тоже. Мы, наверное, после того этапа стали более адекватно относиться к соревнованиям, не расплескиваться эмоциями, зная, что еще есть второй день. Сейчас, лидируя после короткой программы и в Финале Гран-при, и на чемпионате Европы, старались не думать ни о победе, ни о золотой медали, а просто делать свою работу. А тогда, пожалуй, правда подумали, что победа уже в кармане», — сказала Тарасова в интервью корреспонденту «Р-Спорт».