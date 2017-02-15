Авербух сравнил фигуристку Юлию Липницкую с загнанным зверьком
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года считает, что следующий сезон для екатеринбургской фигуристки будет определяющим.
Создатель ледовых шоу, фигурист Илья Авербух посоветовал тренеру екатеринбургской фигуристки Юлии Липницкой попробовать разбудить в ней внутреннюю злость загнанного зверька, сообщает 15 февраля корреспондент «АиФ-Урал».
В интервью «Спорт-Экспрессу» Авербух отметил, что следующий сезон для екатеринбургской фигуристки будет определяющим.
«Если разбудить в ней внутреннюю злость загнанного зверька, как удалось перед Олимпиадой в Сочи тренеру Тутберидзе, Липницкая сможет громко хлопнуть дверью. Она должна разозлиться на всех, и главное, на себя. Иначе ничего не получится», — заявил Авербух.
Сейчас Липницкая тренируется под руководством Олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Недавно стало известно, что она пропустит проходящий в эти дни финал Кубка России. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, Липницкая еще лечится и не тренируется.
Уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая в 2014 году стала Олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях. Она является самой молодой победительницей игр в истории женского одиночного катания. На Олимпиаде в Сочи ей было всего 15 лет.
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