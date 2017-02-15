Авербух сравнил фигуристку Юлию Липницкую с загнанным зверьком

Создатель ледовых шоу, фигурист Илья Авербух посоветовал тренеру екатеринбургской фигуристки Юлии Липницкой попробовать разбудить в ней внутреннюю злость загнанного зверька, сообщает 15 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Авербух отметил, что следующий сезон для екатеринбургской фигуристки будет определяющим.

«Если разбудить в ней внутреннюю злость загнанного зверька, как удалось перед Олимпиадой в Сочи тренеру Тутберидзе, Липницкая сможет громко хлопнуть дверью. Она должна разозлиться на всех, и главное, на себя. Иначе ничего не получится», — заявил Авербух.

Сейчас Липницкая тренируется под руководством Олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Недавно стало известно, что она пропустит проходящий в эти дни финал Кубка России. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, Липницкая еще лечится и не тренируется.

Уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая в 2014 году стала Олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях. Она является самой молодой победительницей игр в истории женского одиночного катания. На Олимпиаде в Сочи ей было всего 15 лет.