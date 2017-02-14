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14 февраля 2017, 23:22 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Астахова/Рогонов лидируют после короткой программы в Финале КР среди пар

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов лидируют после короткой программы в парном катании в Финале Кубка России, который проходит в Саранске.

Астахова и Рогонов во вторник получили за короткую программу 71,02 балла. Второе место занимают Алиса Ефимова и Александр Коровин, получившие за свой прокат 70,06 балла. Замыкают тройку Мария Чужанова и Денис Минцев, в активе которых 59,14 балла.

Произвольную программу пары исполнят в среду.
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