Фигуристы Астахова/Рогонов лидируют после короткой программы в Финале КР среди пар

Астахова и Рогонов во вторник получили за короткую программу 71,02 балла. Второе место занимают Алиса Ефимова и Александр Коровин, получившие за свой прокат 70,06 балла. Замыкают тройку Мария Чужанова и Денис Минцев, в активе которых 59,14 балла.

Произвольную программу пары исполнят в среду.