Фигуристы Загорски и Гурейро победили в танцах на льду в Финале Кубка России

Во вторник дуэты представили произвольный танец. Загорски и Гурейро были лучшими как в короткой, так и в произвольной программах (107,70 балла) и победили с суммой 177,92 балла. Второе место заняли Бетина Попова и Сергей Мозгов — 154,92 балла. В произвольной программе пара уступила лидерам более 17 баллов и стала лишь третьей (90,68), но отрыв в 7,84 балла после короткого танца, где они стали вторыми, от Василисы Даванковой и Антона Шибнева позволил им обойти их и занять итоговое второе место. Даванкова/Шибнев стали вторыми в произвольном танце — 92,72 балла и с общей суммой 149,12 балла замкнули тройку лидеров.

Финал Кубка России в Саранске продлится до 17 февраля.