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14 февраля 2017, 20:53 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Загорски и Гурейро победили в танцах на льду в Финале Кубка России

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выиграли соревнования в танцах на льду в Финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске.

Тиффани <span class=error>Загорски</span> и Джонатан <span class=error>Гурейро</span> выиграли соревнования в танцах на льду в Финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. Увеличить
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Во вторник дуэты представили произвольный танец. Загорски и Гурейро были лучшими как в короткой, так и в произвольной программах (107,70 балла) и победили с суммой 177,92 балла. Второе место заняли Бетина Попова и Сергей Мозгов — 154,92 балла. В произвольной программе пара уступила лидерам более 17 баллов и стала лишь третьей (90,68), но отрыв в 7,84 балла после короткого танца, где они стали вторыми, от Василисы Даванковой и Антона Шибнева позволил им обойти их и занять итоговое второе место. Даванкова/Шибнев стали вторыми в произвольном танце — 92,72 балла и с общей суммой 149,12 балла замкнули тройку лидеров.

Финал Кубка России в Саранске продлится до 17 февраля.
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